Cinco prefeitos assumem cargo hoje de olho em governos de estados em 2026

Furlan teve a maior votação para entre todos os prefeitos de capitais do país. Reeleito, o emedebista obteve 85,08% dos votos válidos em Macapá, que concentra mais de 60% da população de todo o estado —o que aumenta suas chances numa eventual disputa pelo comando do Amapá no ano que vem.

Bolsonarista, JHC é aliado do grupo político de Renan Calheiros (MDB), que integra a base do governo Lula. Reeleito com 83,25% dos votos válidos, o prefeito de Maceió —cidade que abriga cerca de um terço dos 3 milhões de moradores de Alagoas— recebeu o apoio de cerca de 380 mil eleitores.

Após eleição, Braide afirmou que planeja se posicionar em relação à disputa pelo governo do estado em 2026. A declaração foi lida como uma sinalização de que o prefeito de São Luís pode vir a ser um candidato no ano que vem. Braide teve 70,12% dos votos válidos na capital maranhense em outubro o que culminou na sua reeleição.

Em Vitória (ES), Pazzolini é visto como potencial candidato ao comando do Espírito Santo em 2026. Reeleito com o apoio de pouco mais de 100 mil eleitores e 56,22% dos votos válidos, ele aparece como primeiro colocado em sondagens feitas para avaliar quem o capixaba quer ver como próximo governador do estado.

Paes e Nunes negam intenção de concorrer em 2026

Prefeitos das maiores cidades do país afirmam que cumprirão mandato até o fim. Em entrevista ao jornal O Globo, o prefeito do Rio Eduardo Paes (RJ) confirmou a intenção de ser governador em algum momento, mas disse que não será candidato em 2026 —embora pretenda apoiar um nome que seja competitivo.