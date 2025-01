Ricardo Teixeira é eleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Composição da Mesa Diretora foi definida. Além de Teixeira na presidência, João Jorge (MDB) ficou com a primeira vice-presidência, após receber 48 votos. Isac Felix (PL) foi eleito para segunda vice-presidência com apoio de 47 vereadores. Helio Rodrigues (PT) obteve 35 votos e ficou com a primeira-secretaria. Com apoio de 45 vereadores, Milton Ferreira (Podemos) se tornou segundo-secretário.

PT votou com base aliada de Nunes. Movimento em favor de Ricardo Teixeira, candidato do prefeito, era esperado em razão de acordo para assumir a 1ª secretaria da Casa — oferecida ao partido por ter a maior bancada da Câmara.

Teixeira é bem-visto pelo prefeito e tem experiência tida como necessária para a Presidência da Câmara. Eleito com cerca de 30 mil votos, ele está em seu sétimo mandato e foi indicado pelo União Brasil para vaga no último dia 26.

O novo presidente da Câmara tinha preferência de Ricardo Nunes, mas não de Milton Leite. Para ser eleito, Teixeira precisou driblar articulação de Milton Leite, que tentou emplacar o aliado Silvão (União Brasil) no cargo. Ele foi um dos eleitos com apoio de Leite em outubro, mas enfrentou resistência dos vereadores por estar em primeiro mandato, e também do prefeito, que articulou nos bastidores em favor de Teixeira.

Votação foi presidida por Eliseu Gabriel (PSB). Pelas regras da Câmara, cabe ao vereador mais velho comandar a primeira sessão de cada mandato. Gabriel tem 77 anos.

"Sair foi uma decisão pessoal", disse Milton Leite sobre a decisão de não concorrer à reeleição. O agora ex-vereador pelo União Brasil afirmou que pretende se dedicar a outros projetos. Segundo ele, a escolha de Teixeira foi uma decisão da bancada. "Eu participei, mas não opinei", afirmou.