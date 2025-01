Em batalha contra cassação, Sandro Mabel assume Prefeitura de Goiânia

As condenações atendem a um pedido do Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral), após uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) protocolada pela chapa de Fred Rodrigues (PL). A denúncia foi feita a partir de vídeos da reunião divulgados e com base em notícias da imprensa local, que divulgou bastidores dos encontros. Para a juíza, além de utilizar indevidamente a estrutura do Palácio das Esmeraldas, o governador teria também proferido "palavras mágicas" para garantir apoio político a Sandro Mabel.

Ainda que nos discursos dos investigados Ronaldo e Sandro não tenham o pedido expresso de voto tem-se que a legislação eleitoral e a jurisprudência orientam no sentido de que o pedido não precisa ser explícito para caracterizar o ilícito, bastando o uso de 'palavras mágicas' que de forma dissimulada caracteriza o pedido de apoio à determinada candidatura

Juíza Maria Umbelina Zorzetti

A expectativa nos bastidores do União Brasil, contudo, é de que a sentença não passe da segunda instância. Para quem está mais próximo de Mabel, a análise é de que o processo não tem causado incômodo ao prefeito. Da mesma maneira, o governador Ronaldo Caiado disse receber "com tranquilidade" a sentença.

Além da cassação da chapa de Mabel e inelegibilidade de Caiado, a juíza aplicou as seguintes multas:

Ronaldo Ramos Caiado: R$ 60 mil;

Sandro da Mabel Antônio Scodro: R$ 40 mil;

Cláudia da Silva Lira: R$ 5,3 mil.

Cassação não possui efeito imediato. Com recurso no processo, a determinação fica suspensa até o final do julgamento. Caso Mabel seja condenado em todas as instâncias, ao final do processo pode ser impedido de continuar no cargo. Segundo o artigo 224 do Código Eleitoral, em tal cenário de cassação, deverá ser realizada uma nova eleição e, até o fim da nova votação, a gestão do município ficaria sob responsabilidade do presidente da Câmara Municipal de Goiânia.