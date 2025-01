Investigados por compra de voto tomam posse em municípios do interior

Ele foi eleito por dois votos. O município de Nova Olinda do Maranhão teve a votação mais apertada do país — moradores questionam se a possibilidade de compra de votos pode ter prejudicado a sua adversária, Thaymara Amorim (PL).

Em menos de uma semana ele foi considerado foragido, preso e liberado. Após ter mandado de prisão expedido pela Justiça Eleitoral do Maranhão no dia 12 de dezembro, Ary se entregou na sede da PF, na capital do estado, São Luiz. Também foram presos o vice-prefeito eleito, a secretária de finanças do município e o sogro de Ary. prefeito passou por uma audiência de custódia no dia 16 de dezembro e liberado no dia 17.

Diferença de 12 votos em Aporé pode ter sido motivada por compra de votos

Prefeito de Aporé (GO) tomou posse durante investigação. Leonardo Carvalho (PP) também tomou posse durante investigação por abuso de poder econômico e compra de votos.

Em Aporé, promotora requereu a inelegibilidade de todos os acionados pelo período de oito anos. A 96ª Zona Eleitoral pediu a cassação dos registros de candidatura e dos diplomas de Leonardo e o seu vice Valdiney Souza da Costa (PSD). Um vereador e dois servidores da prefeitura também são investigados. O Ministério Público Eleitoral ainda destaca a influência do abuso de poder econômico no resultado apertado, que teve 14 votos de diferença.