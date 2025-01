Irmão de Gilmar Mendes toma posse em Diamantino (MT) pela 3ª vez

Bolsonaro esteve em eventos que marcaram a pré-campanha em Diamantino. "É uma alegria muito grande receber o convite de Chico Mendes para passar aqui e conversar com vocês", disse o ex-presidente em passagem pelo município. Chico Mendes o recebeu em sua residência e expôs nas redes sociais momentos que os dois dividiram. "Mato Grosso é o estado do agro que nos orgulha, aqui o nosso pré-candidato é o Chico Mendes", pontuou Bolsonaro.

08.abr.2024 - Em visita a Diamantino (MT), Bolsonaro encontrou Chico Mendes, irmão do ministro do STF Gilmar Mendes Imagem: Reprodução / Instagram

A aliança com o bolsonarismo incluiu a indicação do vice, Antonio do Carol (PL). A chapa recebeu R$ 300 mil do fundo partidário do PL, o partido do vice foi o maior doador da campanha, correspondendo a quase 85% da verba.

O site Congresso em Foco apurou que a família de Chico e Gilmar exerce influência em Diamantino desde o século 19. Com políticos, desembargadores e ruralistas, Chico Mendes declarou um montante que ultrapassa os R$ 56 milhões — a maior parte dos seus bens são fazendas no estado de Mato Grosso.