'Nepo babies' da política tomam posse em Maceió, Palmas, Recife e Campos

Prefeito de Recife foi reeleito no primeiro turno. Com uma das maiores votações do país, João venceu a disputa pela prefeitura com 78,12% dos votos.

Em Maceió, prefeito é filho de ex-deputado federal. Representante de Alagoas na Câmara dos Deputados em diversos momentos desde 1998, João Caldas é pai de João Henrique Caldas, conhecido como JHC e que foi reeleito para o comando da capital do estado.

JHC (PL) foi candidato à Prefeitura de Maceió (AL) em 2024 Imagem: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

JHC também venceu no primeiro turno. Com cerca de 380 mil votos, ele foi a escolha de 83,25% do eleitorado de Maceió.

Prefeito de Palmas é filho do primeiro governador do Tocantins. Herdeiro político de José Wilson Siqueira Campos, Eduardo Siqueira Campos comandou a prefeitura da capital do estado entre 1992 e 1996. Já seu pai esteve à frente do governo do estado entre 1989 e 1991, 1995 e 2003 e 2011 e 2014. O Tocantins foi criado em 1988.