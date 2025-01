Nunes empossa novos secretários, entre eles, 4 ex-prefeitos

Cerca de 1.500 pessoas foram convidadas. O casal da igreja Renascer em Cristo, o apóstolo Hernandes e a bispa Sônia, estava entre os convidados.

Um vídeo com a biografia de Nunes e as ações da sua gestão foram exibidas no início da cerimônia. As imagens exaltaram os principais programas como o Pode Entrar da habitação, as faixas azul para motos e a tarifa zero aos domingos dos ônibus.

Parceria com governador é citada no vídeo. Um trecho do discurso feito por Tarcísio em convenção que oficializou candidatura de Nunes aparece nas imagens.

Veja os novos secretários da Prefeitura de São Paulo