Paes toma posse prometendo Ozempic genérico e criação de força de segurança

Ele teve 60,47% dos votos. A cidade é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e Paes ganhou com apoio do presidente Lula (PT). Depois da vitória, o prefeito defendeu o fim da polarização.

Outra marca de Paes é ter sido o prefeito mais jovem a vencer no Rio. Ele tinha 38 anos quando bateu Fernando Gabeira por 55.225 votos em 2008.

Em seu discurso, Paes agradeceu a Cesar Maia. O vereador do PSD foi o padrinho político dele e administrou o Rio de Janeiro por três mandatos. Vários deputados federais compareceram à cerimônia.

Duas tentativas em ser governador não tiveram sucesso. Em 2006, Paes concorreu ao governo do estado pelo PSDB e conquistou pouco mais de 5% dos votos. Em 2018, foi derrotado no segundo turno por Wilson Witzel (PSC), que tinha apoio do bolsonarismo.