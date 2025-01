Nunes e vice tomam posse em São Paulo e assumem governo mais à direita

MDB deve comandar seis secretarias. Partido do prefeito deve ficar com pastas de Cultura, Direitos Humanos, Gestão, Governo e Habitação, além da Casa Civil. Segunda legenda com mais secretários, o PL deve comandar Projetos Estratégicos, Relações Internacionais e Verde e Meio Ambiente.

Nunes assume novo mandato já com aumento de tarifas de ônibus. A prefeitura anunciou no dia 26 que o valor da passagem será reajustado de R$ 4,40 para R$ 5 a partir do dia 6. A medida chegou a ser questionada na Justiça, que negou nesta quarta-feira (1º) um pedido de vereadores do PSOL e manteve o aumento da tarifa.

Prefeito deve manter boa relação com a Câmara Municipal. A expectativa é que o comando da casa fique com Ricardo Teixeira, do União Brasil — partido que integra a base aliada do prefeito. No primeiro mandato, Nunes conseguiu aprovar projetos difíceis, como o texto que autorizou a privatização da Sabesp.

PT terá maior bancada da Câmara Municipal, com 8 vereadores. Depois do PT, vêm MDB, União e PL, com sete nomes cada um. Os três partidos integram a base aliada. PSOL e Podemos (com 6 vereadores), PP (4), PSD (3), PSB e Republicanos (2 cada), Novo, PV e Rede (1) fecham a lista dos partidos com representantes na casa.

Reeleição veio no segundo turno, com 59,35% dos votos válidos. Na disputa, Nunes venceu Guilherme Boulos (Psol), que tinha o apoio do presidente Lula (PT). Entre os principais fiadores de sua candidatura, o prefeito de São Paulo teve apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Jair Bolsonaro (PL).