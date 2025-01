Mais de 5.500 prefeitos tomam posse; Nunes assume novo mandato em SP

Mais de 5.500 prefeitos vão tomar posse nesta quarta-feira (1º) no Brasil. O centrão saiu como grande vencedor das eleições de 2024. PSD e MDB, que fazem parte do bloco, são os destaques. Depois de assumir a maior cidade do país após a morte de Bruno Covas, Ricardo Nunes foi eleito em São Paulo e comandará a capital paulista por mais quatro anos.

Partidos "em teste" no poder

Com avanço do centro e da direita, prefeitos vão passar por um "teste" no poder. O PSD, por exemplo, vai governar a maior população do país: 37 milhões de pessoas. Em 2020, a sigla elegeu prefeitos em cidades que, somadas, tinham 24,6 milhões de pessoas. Os números calculados pelo UOL consideram a projeção da população pelo IBGE em cada um dos anos eleitorais.