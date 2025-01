Justiça mantém reajuste da tarifa de ônibus na cidade de São Paulo

O juiz afirma que a reunião do CMTT ocorreu no prazo legal. "Foi convocada no dia 20/12/2024 para ocorrer no dia 26/12/2024. O requisito legal que impõe prazo de 24 horas de antecedência, portanto, foi cumprido", afirma Cassiolato.

Segundo o juiz, "houve a presença de 66 observadores da sociedade civil". Ele cita 20 representantes da CMTT, além de nomes do governo, da Câmara Municipal, imprensa, entre outros.

O juiz diz ainda que a prefeitura apresentou relatório técnico "fundamentado". "Com o objetivo de contextualizar e justificar a majoração da tarifa pública a ser cobrada dos usuários do transporte público municipal em São Paulo a partir do dia 06/01/2025", escreve.

Com base no contexto acima delineado e nos fundamentos estritamente jurídicos considerados até aqui, INDEFIRO o pedido formulado pelo Requerentes e DEIXO DE ACOLHER a pretensão de suspender os efeitos da reunião realizada pela CMTT.

Bruno Luiz Cassiolato, juiz

Se o PSOL decidir recorrer, a nova decisão caberá ao juiz natural do caso. A decisão de hoje foi tomada por um juiz plantonista. "Ao Juiz Natural, com maior possibilidade de cognição, uma vez estabelecido formalmente o contraditório e realizada a produção de provas, caberá aferir todos os demais aspectos jurídicos que envolvem a decisão tomada."

Procurada, a assessoria da vereadora ç(PSOL) afirmou que vai recorrer por meio de um agravo de instrumento.