Tales Faria: Prefeitos como Paes e Nunes já estão de olho em 2026

Tem uma ministra no governo, o MDB faz parte, mais ou menos, faz parte da base do governo no Congresso, tem apoiado o governo e tem uma ministra. Então vai ser, vai ter mais um prefeito de São Paulo, mas disse que não gostaria que o partido fosse pra lá.

Tales Faria

Centrão tende a seguir dando o tom da política

O colunista do UOL seguiu sua análise sobre as posses, dizendo que os partidos do centrão estão mandando na política brasileira há um bom tempo, e que tendem a seguir dando o tom da política nacional.

Esses dois partidos [PSD e MDB], é curioso porque eles não se dizem do centrão. Fazem questão de dizer que não são o centrão, mas sempre estiveram formando o centrão político brasileiro. Há uns tempos, desde o tempo do PMDB e do antigo MDB, antes do PMDB, era o centrão da política brasileira.

Aliás, o centrão nasceu dentro do MDB, junto com o PTB na época, foi um movimento de formação do grande centro político para apoiar o Sarney, que era o PFL. Quer dizer, são os mesmos, com nomes diferentes, mas que estão andando na política brasileira há um bom tempo. E que tendem, al que parece, com o resultado das eleições municipais, com o Que está ocorrendo no Congresso hoje em dia, tendem a continuar dando o tom da política brasileira. Então, veja aí o que o centrão tem feito, veja o que o Arthur Lira tem feito, por exemplo.

Tales Faria

Confira o comentário: