Importunação de Silvio a Anielle começou antes da posse, diz revista

Na ocasião, ele teria se aproximado dela e dito ao seu ouvido: "Nossa, como você está linda e cheirosa hoje". Quatro meses depois do jantar em Brasília, a situação piorou, segundo a reportagem. Ele teria dito que, ao olhar os ombros de Anielle, sentia "tesão", vontade de "morder" e "lamber". "Desde a primeira vez que te vi, te achei muito gostosa", Almeida teria dito.

Três autoridades disseram ter levado o caso ao presidente Lula meses antes da divulgação pela imprensa. Os entrevistados também afirmaram à revista que Almeida negava as acusações ao ser abordado sobre o assunto.

Eu não sei se fui o único. Mas eu levei. O presidente pediu que o Vinícius [Carvalho, da CGU] fosse conversar com o Silvio. Amigo de Anielle afirma que levou o caso a Lula dez meses antes de aparecer na imprensa

Anielle temia impunidade diante de uma possível denúncia e zelava pela privacidade de sua família, segundo a revista. Além disso, amigos da ministra dizem que ela temia o impacto que a denúncia teria no movimento negro, já que o então ministro era considerado uma referência no meio.

Para nós, acusar um homem negro é uma decisão muito difícil. A gente falou muito sobre isso. Por tudo o que o homem negro passa. Porque é a ministra de Igualdade Racial acusando um homem negro de um crime, sendo que a sociedade já criminaliza vidas negras de todas as formas. Amiga de Anielle Franco

O que diz Silvio Almeida

Em entrevista exclusiva ao UOL, publicada no dia 24 de fevereiro, Silvio Almeida negou as acusações. Ele também afirmou que Anielle "se perdeu no personagem" e apresentou uma hipótese para a denúncia da ministra. "Para tentar me desgastar, ela participou desse espalhamento de fofocas e intrigas sobre mim", declarou.