Defesa de Braga Netto diz que R$ 100 mil não compraria 'armamento pesado'

Quantia de R$ 100 mil não cobriria despesas com armamento pesado, diz defesa. A denúncia diz que o montante foi dado por Braga Netto a Cid para financiar parte da conspiração. Os advogados afirmam ainda que a única prova da suposta entrega do dinheiro é a delação de Cid, que "relatou ser vítima de coação da Polícia Federal". Cid nega que tenha sido coagido.

"Não é necessário ser um especialista em armas para conceber que toda essa operação e seu pesado armamento custariam bem mais do que cem mil reais", diz defesa. Os advogados frisam que denúncia fala que dinheiro custearia "fuzil, granada e foguete", mas que Cid falou apenas em "café, almoço e janta".

Provas usadas pela denúncia não foram fornecidas, dizem advogados. Segundo eles, isso combinado ao "conjunto excessivo de informação despejado nos diversos procedimentos" e o curto período para análise (15 dias) impossibilitou que o direito à defesa fosse exercido plenamente.

Braga Netto solicita anulação do processo ou julgamento por tribunal de primeira instância. A primeira medida se justificaria por conta da denúncia se basear em "elementos informativos ilegalmente colhidos" em outro inquérito hoje arquivado. Já a segunda, pelo fato dele não ser mais ministro à época da suposta conspiração.

Silvinei pede julgamento na primeira instância

A defesa de Silvinei Vasques refutou a alegação de que ele teria usado a PRF para impedir o exercício do direito ao voto em 2022. O ex-diretor da PRF também descartou a possibilidade de a PRF ter atuado de maneira diferente no Nordeste, numa suposta tentativa de impedir votos em Lula. "Nenhum eleitor deixou de votar no Brasil em razão das ações da PRF", afirma a defesa de Vasques. A peça foi enviada nesta noite ao STF.