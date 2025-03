Lula diz não descartar 'atitudes mais drásticas' contra alta de alimentos

Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou seis medidas do governo para tentar baixar o preço dos alimentos. Dez produtos terão a alíquota zerada para a importação por tempo indeterminado, por exemplo. O governo também vai lançar um programa de publicidade. Segundo o ministro, a campanha de comunicação está "longe de qualquer tipo de tabelamento, controle de preços", mas funcionará para indicar à população os melhores preços.

Lula afirmou estar preocupado e afirmou que quer entender a alta do preço do ovo. "A galinha não está cobrando caro. Ainda não encontrei uma galinha pedindo aumento do ovo. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo, mas o ovo está saindo do controle. Uns dizem que é o calor, outros dizem que é a exportação. Eu estou atrás." O valor dos ovos chegou ao nível mais alto em pelo menos 22 meses, em razão do calor, do aumento do preço do milho e do período da Quaresma.

Ministro afirmou que preço de alimento pode não ser reduzido na "velocidade" que governo deseja. "Esse conjunto de ações, mais a 'supresafra', é uma garantia de que teremos uma diminuição sensível do preço dos alimentos no Brasil", disse. Segundo ele, a União vai propor aos governadores que tirem os impostos estaduais de produtos da cesta básica.

Fávaro disse que continuará estudando medidas "sem pirotecnia" e criticou o governo Trump por impor tarifas. "O presidente Lula em nenhum momento quis usar esse tipo de artifício, porque sabe que os efeitos colaterais não são bons. O que vale para nós é a população satisfeita, é a base da população brasileira se alimentando bem", afirmou.

As medidas anunciadas ontem têm mais ou menos eficácia direta. A mudança nas alíquotas deve ocorrer "em alguns dias" sem tempo determinado de vigência. Outra ação é estimular e priorizar a produção de alimentos da cesta básica pelo Plano Safra —neste caso, só passa a valer em junho.

Primeira visita em acampamento

No evento, o petista fez acenos à esquerda, afirmou ter lado e que deve sua eleição ao "povo brasileiro". "Não devo a nenhum grande empresário, não devo a nenhum banqueiro", afirmou o presidente após anúncio em acampamento do MST (Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em Campo do Meio (MG).