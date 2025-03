Ministra rebate ofensa de Bolsonaro a mulheres: 'Logo será insignificante'

Vídeo com fala de Bolsonaro foi divulgado ontem (6) por seu filho Jair Renan (PL). Na gravação, feita durante o Carnaval em Angra dos Reis, o ex-presidente diz que mulheres petistas são "feias" e costumam xingá-lo em aeroportos.

Anielle Franco também se manifestou sobre as declarações de Bolsonaro. Em nota, a ministra da Igualdade Racial disse que ex-presidente coleciona falas misóginas e violentas contra as mulheres brasileiras. "Na véspera do dia de luta das mulheres, e neste governo que recriou o ministério das mulheres, podemos dizer que é um avanço da agenda feminina e da democracia que ele esteja inelegível."

O episódio vem à tona na véspera do Dia Internacional da Mulher. Comemorada em 8 de março, a data é usada mundialmente para ações de conscientização em relação à igualdade de gênero e a outros direitos das mulheres.

Ex-presidente tem histórico de declarações machistas

Bolsonaro foi condenado por dizer que a deputada Maria do Rosário (PT) "não merece ser estuprada porque é muito feia". Ele também já afirmou que a repórter Patrícia Campos Mello, da Folha, queria "dar um furo a qualquer preço". Nos dois casos, a Justiça determinou o pagamento de indenizações às vítimas.

Em 2022, pesquisas apontavam que as eleitoras preferiam Lula. Divulgado às vésperas do 2º turno, um levantamento do Datafolha indicava que o petista tinha 52% das intenções de voto entre as mulheres à época — enquanto o ex-presidente registrava 41% da preferência do grupo.