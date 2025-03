Prefeitura de São Paulo não cumpre meta de responsabilidade fiscal em 2024

O resultado primário representa a diferença entre arrecadação e gastos da prefeitura que não estejam ligados a operações financeiras. Nessa conta, não entram recursos obtidos por meio de empréstimos e repasses estaduais ou federais, por exemplo.

TCM (Tribunal de Contas do Município) agora analisará o caso. A relatoria ficou a cargo do conselheiro Roberto Braguim. Ao fim da análise, o tribunal deve produzir um parecer — que pode ser a favor ou contra a aprovação das contas. Depois disso, os vereadores votam a aprovação (ou não) das contas na Câmara Municipal.

Descumprimento de meta pode gerar punições. Uma delas é a interrupção das transferências voluntárias por parte do governo federal. Só entre janeiro e fevereiro desse ano, a União encaminhou R$ 1,3 bilhão em repasses do tipo à cidade. Durante todo o ano de 2024, o valor chegou a R$ 7 bilhões. Outra possibilidade é um pedido de abertura de processo de impeachment do prefeito por crime de responsabilidade, caso se entenda que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi descumprida em razão de meta não ser atingida. Procurados, a prefeitura e TCM não se manifestaram até a publicação deste texto.

Reeleito, Nunes assumiu a Prefeitura de São Paulo com o maior caixa da história. Em 2025, o orçamento à disposição dele será de R$ 119 bilhões. Nunes gastou 295% mais em obras sem licitação que últimos quatro prefeitos juntos. O atual prefeito gastou R$ 3,7 bilhões entre janeiro de 2022 e outubro de 2023 nos contratos emergenciais, segundo os dados do TCM.

Pasta informou que não atingimento não representa qualquer risco fiscal para a Prefeitura porque foi compensado por melhor resultado nominal que o previsto."As razões para o não atingimento do valor previsto na LDO para o resultado primário estão ligadas a uma maior liquidação e pagamento de despesas no próprio ano de 2024, com redução dos valores empenhados inscritos em restos a pagar, e a opção de vários contribuintes por aderirem ao Programa de Parcelamento Incentivado da Prefeitura (PPI) apenas no final do ano de 2024, com pagamento da primeira parcela em janeiro de 2025", diz nota enviada ao UOL.