Generais que foram do Alto Comando na gestão Lula defendem acusado de golpe

Dois integrantes do alto comando do Exército durante o terceiro mandato do governo Lula fizeram por escrito depoimentos em defesa do general da reserva Estevam Theophilo, denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por tentativa de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder em 2022.

O que aconteceu

Defesa de Theophilo juntou depoimentos de generais ao apresentar resposta à denúncia da PGR ontem. São quatro generais que ocuparam alguns dos postos de mais alta patente do Exército brasileiro: os ex-comandantes Freire Gomes e Julio Cesar Arruda, além do ex-chefe do Estado Maior do Exército Fernando José Sant'Ana e do ex-secretário de Finanças do Exército Sérgio Negraes.

Os dois últimos integraram o Alto Comando do Exército até ano passado. Sant'Ana deixou o posto em abril e Negraes entregou o cargo em setembro. Os dois foram para a reserva. Theophilo também estava no Alto Comando até novembro de 2023, já no governo Lula, quando foi para a reserva.