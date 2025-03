Lula indica advogada Verônica Abdalla Sterman para ser ministra do STM

Estou aqui clamando ao presidente, para que eu tenha uma companheira que possa, junto comigo, defender as questões de gênero. Muitas vezes, por eu ser a única na corte, minha voz é pouco ouvida. Mas não me rendo à homogeneidade.

Maria Elizabeth Rocha, em entrevista à CNN Brasil, no último dia 1º

Advogada precisa ser sabatinada pelo Senado e ter o nome aprovado para assumir o posto. Caso seja admitida para o cargo, Sterman assumirá uma cadeira destinada à advocacia, que será aberta em abril com a aposentadoria do ministro José Coêlho Ferreira, atual vice-presidente da corte. A data prevista para assumir a posição é de 10 de abril de 2025, segundo publicação no DOU.

Se aprovada pelo Senado, Sterman será a segunda mulher nomeada ministra da corte. Rocha foi a primeira indicada ao STM desde 1808, quando o tribunal foi criado por Dom João 6º. Ela também foi nomeada por Lula, em 2007, para vaga destinada à advocacia.

Lula é alvo de críticas por priorizar homens nas indicações aos tribunais superiores. Neste terceiro mandato, por exemplo, escolheu Cristiano Zanin e Flávio Dino para vagas no STF (Supremo Tribunal Federal).

Quem é Verônica Sterman

É graduada em direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), de acordo com seu perfil no LinkedIn. Também é especializada em Direito Penal Econômico pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e realizou mestrado em Direito de Processo Penal na USP.