Moraes envia à PGR manifestação da defesa de Bolsonaro sobre trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou hoje o envio das manifestações das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras sete pessoas denunciadas com ele por tentativa de golpe de Estado à PGR (Procuradoria-Geral da República).

O que aconteceu

Procedimento é comum neste tipo de ação. Após a PGR apresentar a denúncia, os acusados tem um prazo para se manifestar. Apresentadas as manifestações, o Supremo pede que a PGR avalie tudo que foi argumentado pelas defesas e emita seu parecer em cinco dias úteis. Com isso, o prazo para PGR se manifestar começa na segunda e vai até sexta-feira da próxima semana.

Todos os denunciados junto com Bolsonaro já apresentaram suas defesas. Ao todo foram denunciadas 34 pessoas por tentativa de golpe, mas a PGR fatiou denuncias em grupos para agilizar o andamento dos processos. Na denúncia de Bolsonaro estão também denunciados os ex-ministros Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (GSI), Anderson Torres (Justiça), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), além do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem e do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.