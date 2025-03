'Órfãos' do centrão: por que a rejeição de Motta e Alcolumbre é tão alta

Para o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, as imagens de Motta e Alcolumbre sofrem por não estarem ligadas claramente a um dos lados do espectro político. "A tendência do entrevistado é avaliar negativamente quando você apresenta uma lista de políticos no Brasil; em geral, tudo que é do mundo político tem uma imagem bastante ruim", explicou.

A imagem melhora quando se está torcendo para um dos lados: se você é bolsonarista, avalia os políticos de direita melhor; se é de esquerda, avalia os políticos de esquerda melhor. Motta e Alcolumbre não têm nenhuma dessas âncoras de apoio para levantar a imagem positiva; então ficam atrelados ao conceito negativo sobre a política em geral.

Andrei Roman, CEO da AtlasIntel

"Alcolumbre e Motta são órfãos nesse sentido", disse Roman. "Hoje, no Brasil, não existe eleitorado de centro com opção programática clara e relevante do ponto de vista eleitoral. O tamanho desse eleitorado hoje é muito pequeno, e se define mais pela rejeição do lulismo e do bolsonarismo do que por uma coisa propositiva."

Para o cientista político Leandro Consentino, professor do Insper, o eleitorado tem uma percepção de que Motta e Alcolumbre representam diretamente a classe política. Ele ressalta que os dois são membros do centrão, que é um grupo muito criticado e rejeitado.

Eles não exercem uma atividade diretamente ligada aos governos no sentido do Executivo, então não conseguem contrabalançar essa avaliação negativa com entregas e com campanhas que de alguma forma atenuem, que mostrem um lado positivo da atividade pública deles. A junção desses dois fatores faz com que os índices de desaprovação sejam grandes.

Leandro Consentino, professor do Insper

A cientista política Silvana Krause, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz que a pesquisa pode indicar uma mudança da percepção do eleitorado sobre o Legislativo. Na avaliação dela, a população começou a responsabilizar o Congresso pela situação política do país.