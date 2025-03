Senador come camarão e sushi na praia e pede reembolso ao Senado

Poucas horas depois, o senador pagou R$ 369 em outro restaurante. A nota fiscal do pedido inclui 11 esfirras, sete quibes, cinco sucos naturais, uma cerveja e uma caipirinha de cachaça. No dia 8, Giordano foi a um rodízio de sushi — a conta deu R$ 380.

Cota parlamentar cobre gastos com alimentação, mas não com bebidas alcoólicas. Além disso, as regras do Senado estabelecem que o uso dos recursos deve ocorrer somente em atividades de natureza política, funcional ou de representação parlamentar, ressalvados os de caráter eleitoral.

Em nota, Giordano disse que as prestações de contas apresentadas estão de acordo com as normas do Senado. Ele não esclareceu, contudo, se a viagem teve alguma relação com o exercício do mandato tampouco informou o que fez no período em Ubatuba.

Giordano não foi eleito por voto popular. Ele era o primeiro suplente de Major Olímpio, que morreu em 2021, aos 58 anos, de covid-19. O emedebista assumiu a cadeira no Senado em 31 de março de 2021.

Fonte: Agência Senado