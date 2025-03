STF tem maioria para tornar réus três políticos do PL por venda de emendas

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria na tarde de hoje para aceitar a denúncia contra dois deputados federais e um ex-deputado do PL por suspeita de corrupção no uso de emendas parlamentares enviadas para um município do interior do Maranhão. Eles foram denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) no ano passado.

O que aconteceu

Ministra Cármen Lúcia apresentou seu voto hoje. Caso está sendo julgado no plenário virtual, onde ministros podem registrar a qualquer momento seu voto. Ela seguiu os ministros Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, que já haviam votado para aceitar a denúncia contra os políticos. Como a Turma tem cinco ministros, já há maioria para a denúncia ser aceita.

Com isso, devem se tornar réus os deputados Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e o ex-deputado Bosco Costa (PL-SE). Julgamento no plenário virtual vai até a próxima terça-feira, dia 11 de março. Com a abertura da ação penal, os três viram réus e passarão a responder a um processo que, ao final, pode levá-los à prisão e à perda de direitos políticos.