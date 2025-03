Tarcísio, Lula, Bolsonaro: o que pesquisa diz sobre a imagem de políticos

Michelle é melhor avaliada do que Janja. A ex-primeira dama supera a atual primeira-dama com uma diferença de 13 pontos percentuais na avaliação positiva.

Michelle Bolsonaro (PL)

Positiva - 44%

44% Negativa - 51%

51% Não sei - 5%

Janja (PL)

Positiva - 31%

31% Negativa - 60%

60% Não sei - 10%

Ministros de Lula: Tebet, Haddad, Alckmin e Marina

Simone Tebet, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin atingem 41% de imagem positiva.

Marina Silva aparece com 39% de imagem positiva.

Tebet, Haddad, Alckmin e Marina estão tecnicamente empatados, pois a margem de erro é de 1% para mais ou para menos.

Simone Tebet (MDB)

Positiva - 41%

41% Negativa - 49%

49% Não sei - 10%

Fernando Haddad (PT)

Positiva - 41%

41% Negativa - 55%

55% Não sei - 4%

Marina Silva (Rede Sustentabilidade)

Positiva - 39%

39% Negativa - 53%

53% Não sei - 7%

Geraldo Alckmin (PSB)

Positiva - 41%

41% Negativa - 54%

54% Não sei - 6%

Pablo Marçal, Ciro Gomes e Sergio Moro têm imagem negativa elevada

Marçal tem a maior porcentagem de imagem negativa: 67%. Ciro aparece com 62% e Moro, 61%.

Pablo Marçal (PRTB)

Positiva - 21%

21% Negativa - 67%

67% Não sei - 13%

Ciro Gomes (PDT)

Positiva - 22%

22% Negativa - 62%

62% Não sei - 16%

Sergio Moro (União Brasil)

Positiva - 26%

26% Negativa - 61%

61% Não sei - 13%

Chefes do Legislativo são desconhecidos ou mal avaliados

Davi Alcolumbre tem uma imagem negativa maior do que Hugo Motta. Além disso, há uma porcentagem expressiva de eleitores que responderam "não sei" para os dois.

Hugo Motta (Republicanos)

Positiva - 11%

11% Negativa - 47%

47% Não sei - 42%

Davi Alcolumbre (União Brasil)

Positiva - 8%

8% Negativa - 65%

65% Não sei - 28%

Gusttavo Lima e Eduardo Leite

O cantor tem mais aceitação do que o atual governador do Rio Grande do Sul. Mesmo ainda longe da política, Gusttavo Lima ultrapassa Eduardo Leite em 18 pontos na imagem positiva.

Gusttavo Lima (sem partido)

Positiva - 30%

30% Negativa - 52%

52% Não sei - 19%

Eduardo Leite (PSDB)

Positiva - 12%

12% Negativa - 61%

61% Não sei - 27%

Romeu Zema e Ronaldo Caiado

Ambos possuem mais avaliações negativas do que positivas, mas Zema tem mais aprovação. A rejeição de Caiado é maior em 1 ponto percentual, mas o número de indecisos sugere que sua imagem ainda pode oscilar mais em relação à de Zema.