Sarney defende que MDB apoie Lula e diz que faltam lideranças no Congresso

Vejo que o parlamentarismo algum dia chegará no Brasil. Defendo o parlamentarismo mitigado, a exemplo do francês. Com voto distrital misto.

Ameaças à democracia

Sarney disse que a democracia foi ameaçada durante o período de transição entre Bolsonaro e Lula. Ele avalia que as instituições foram fortes nesse período, inclusive as Forças Armadas.

Sim, [a democracia brasileira] viveu muitos riscos. Principalmente durante o período da transição. Houve muitas ameaças de retrocessos. Durante a Constituinte também.

Os fatos do 8 de janeiro foram uma pressão muito grande sobre a democracia. Mas vejo que criamos instituições fortes, capazes de aguentar dois impeachments e também esse episódio.