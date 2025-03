Inflação assombra governo, derruba imagem de Lula e consumidor paga a conta

Os juros são um instrumento do BC para segurar a inflação. Quanto mais alto, mais caro ficam compras a prazo, por exemplo, o que ajuda a reduzir consumo, ou a demanda, e ajuda a forçar uma redução de preços no mercado.

Capital político de Lula é "mais limitado" do que nas últimas eleições, segundo Cortez. Para ele, as imagens dos programas sociais do governo não são mais suficientes para a manutenção de sua popularidade. "Estamos falando de um Lula muito mais rejeitado, recuperar esse capital político não será uma tarefa fácil".

Governo terá boa safra ano que vem, mas se preocupa com desaceleração econômica. "Com o aumento sucessivo na taxa de juros não se sabe se será possível manter o nível de crescimento tão alto", diz Cortez. Apesar disso, na avaliação dele, a expectativa é para que as condições da safra sejam favoráveis, o que pode causar o barateamento de certos produtos.

Inflação é fenômeno internacional

Inflação de alimentos também atinge outros países e tem causas diversas. Dentre as possíveis causas estão a guerra entre Rússia e Ucrânia, que impacta a cadeia de suprimentos, e eventos climáticos adversos, como a tragédia no Rio Grande do Sul, no caso do Brasil.

A guerra e as sanções desestruturaram a cadeia de suprimentos global e isso gera um desequilíbrio entre oferta e demanda. É algo que está acontecendo no mundo e que reflete aqui de forma mais exacerbada devido ao nosso câmbio desvalorizado e à demanda interna, que está alta", diz Gustavo Moreira, coordenador do curso de economia do Ibmec-RJ.