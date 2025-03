Defesa de Filipe Martins nega ligação com minuta de golpe

A defesa de Filipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, negou hoje qualquer ligação com a chamada "minuta do golpe" em manifestação enviada ao STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Martins é apontado como um dos responsáveis pela elaboração da minuta de golpe de Estado que teria sido produzida no final do governo Bolsonaro. A defesa do ex-assessor diz que não há provas da ligação do acusado com a minuta e pede que o processo seja julgado pela Justiça Federal.

Para os advogados, o documento é "apócrifo", cuja origem é exclusivamente o delator Mauro Cid. "Não há nenhuma prova documental que comprove a existência da minuta fantasma atribuída ao defendente, nem de sua autoria, nem de sua circulação", afirma a defesa.