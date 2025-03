Defesas usam excesso de planos golpistas para criticar denúncia da PGR

?

As defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ministro Braga Netto usam o grande número de planos e estratégias golpistas encontrados na investigação da PF sobre tentativa de golpe para criticar a denúncia da PGR e apontar contradições entre os próprios documentos.

O que aconteceu

Defesas citaram grande número de documentos em respostas apresentadas ao STF (Supremo Tribunal Federal). Ao todo, a investigação da PF encontrou ao menos oito documentos e anotações nas buscas e quebras de sigilo dos suspeitos de participarem da trama golpista (veja a lista completa abaixo). Para advogados, porém, denúncia da PGR não consegue provar que Bolsonaro e Braga Netto tinham conhecimento deles ou que agiram para colocar algum dos planos em prática.