Barroso defende que STF julgue regulação das redes no vácuo do Congresso

Ministro afirmou que uso de câmeras corporais na PMs "melhora" a segurança pública. Barroso ainda fez um elogio ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que era refratário à medida, mas depois passou a defender publicamente a utilização do equipamento diante do aumento de casos de violência policial no estado. Para o presidente do STF, as pesquisas documentam que as câmeras contribuem para reduzir a letalidade policial e "proteger os bons policiais".

Homenagem a Barroso

O ministro foi definido como defensor da democracia. "Ao longo de sua trajetória, posicionou-se firmemente contra o retrocesso democrático e afirmando o papel das instituições como guardiãs dos valores republicanos", afirmou Eduardo Tuma, que propôs a entrega do Colar do Mérito ao ministro e é conselheiro do TCM.

STF também foi exaltado em discursos na cerimônia. O conselheiro João Antônio afirmou que a Corte "teve papel decisivo" para manter o Brasil como uma nação democrática. "A atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral tem sido fundamental para a preservação da normalidade institucional e para a defesa da vontade do povo", disse.

Homenagem é a mais importante do TCM, segundo o órgão. Em anos anteriores, o Tribunal de Contas entregou o colar aos ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, além do ex-prefeito Bruno Covas, morto em 2021.

O secretariado municipal de São Paulo marcou presença em peso. Compareceram ao evento Eunice Prudente (Justiça), Enrico Misasi (Casa Civil), Carlos Zamarco (Saúde), Regina Santana (Direitos Humanos), Sidney Cruz (Habitação) e o controlador-geral do município, Daniel Falcão. Vereadores também participaram. Também compareceu o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto.