Raquel Landim: Gleisi foi hábil em discurso ao dar no cravo e na ferradura

Eu acho que a ministra Gleisi Hoffmann foi muito hábil, fez um discurso muito autoral, muito com a marca dela, porque ela dava uma no cravo e outra na ferradura. Raquel Landim, colunista do UOL

Gleisi foi empossada pelo presidente Lula (PT) no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, nesta segunda-feira (10). Ela assume o lugar do ministro Alexandre Padilha (PT), que assumiu a Saúde. Em sua fala, Gleisi reforçou o seu compromisso com a governabilidade e fez ainda um aceno ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem já criticou publicamente.