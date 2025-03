Josias: Governo Lula carrega na propaganda e repete Bolsonaro com sigilos

Alguém já disse que com uma boa propaganda se vende até ovo sem casca. Mas na fase em que o brasileiro não consegue comprar nem ovo com casca, a publicidade oficial pode ser vista como a antiga modalidade de se jogar dinheiro público pela janela. Não me parece uma prioridade do governo elevar seus gastos com publicidade. O governo precisa trabalhar e mostrar serviço. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Gleisi começa mal como articuladora com possível crise com Edinho

Gleisi Hoffmann entra no governo Lula já com sua capacidade de articulação em xeque, uma vez que se envolveu em um possível desentendimento com Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e que conta com a simpatia de Lula para sucedê-la na presidência do PT, analisou o colunista Tales Faria.

Ao focar esse discurso na Gleisi, Edinho está denunciando a possível manobra dela contra ele. Naquela reunião, na casa da Gleisi com pessoas ligadas a ela, foi feita uma lavagem de roupa suja contra o Edinho na frente do Lula. Depois, esse encontro foi vazado. Gleisi começa mal como articuladora política se for protagonista dessa possível crise entre ela e o Edinho logo de saída.

Isso mostra outra coisa: Lula estava certo em começar a reforma ministerial pelo PT. O partido está desorganizado, rachado, como sempre esteve. Mas se partir para uma campanha difícil como será a de 2026 com o partido rachado e em guerra, já era. A primeira coisa que Lula precisava fazer era arrumar o PT.