Me Too Brasil entra com ação no STF contra Silvio Almeida por difamação

ONG pede que ex-ministro seja condenado por difamação com o triplo da pena. O Código Penal prevê que crimes contra a honra tenham a punição aplicada três vezes em delitos cometidos pela internet. Segundo a queixa da Me Too e de Ganzarolli, Silvio Almeida divulgou as declarações questionadas em seu perfil pessoal e no do Ministério dos Direitos Humanos no Instagram, além de na entrevista ao UOL. A pena para difamação é de três meses a um ano de detenção e pagamento de multa.

A ministra Cármen Lúcia foi sorteada como relatora. As ações foram protocoladas em 28 de fevereiro. Para se tornarem uma denúncia, Cármen Lúcia deve analisar e receber as queixas, instalando uma ação penal.

A defesa de Silvio Almeida disse desconhecer a queixa-crime e, por isso, não vai se manifestar. "De todo modo, Sílvio jamais afirmou que a ONG fraudou licitação. Na realidade, Silvio fez referência a tentativas de contatos informais feitos por representantes da ONG para tratar do contrato do Disque 100, conduta no mínimo inapropriada, e que efetivamente ocorreu", disseram os advogados em nota.

Chama atenção o fato de que a ONG segue sem explicitar os seus métodos, questionados por Silvio Almeida e por diversos meios de comunicação, desviando o foco e lançando ofensiva contra Silvio Almeida.

Nota da defesa de Silvio Almeida

PF investiga Almeida após denúncias de assédio sexual

O ministro foi demitido em setembro passado, após acusações virem à tona. Além de Anielle Franco, outras três denunciantes já foram ouvidas pela PF. O caso tramita em sigilo.