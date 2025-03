Gleisi toma posse no Planalto, acena para Haddad e promete cumprir acordos

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente licenciada do PT, tomou posse hoje como ministra das Relações Institucionais. Ela entra no lugar do ministro Alexandre Padilha (PT), que assumiu a Saúde.

O que aconteceu

Os dois foram empossados pelo presidente Lula (PT) no Salão Nobre do Palácio do Planalto. A ex-ministra da Saúde Nísia Trindade, trocada no final de fevereiro em meio à reforma ministerial, também participou do evento, no palco, junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Em sua fala, Gleisi reforçou o compromisso com a governabilidade. "Devemos fazer política para somar, reconhecendo as diferenças, respeitando adversários, construindo alianças, cumprindo acordos legitimados no interesse maior do país e da população. Ninguém faz nada sozinho", disse. Um dos receios do centrão é que o diálogo ficasse mais difícil, ao passo que aliados dizem que será o oposto.