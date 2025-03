Tales: Gleisi começa mal como articuladora com possível crise com Edinho

Gleisi Hoffmann entra no governo Lula já com sua capacidade de articulação em xeque, uma vez que se envolveu em um possível desentendimento com Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e que conta com a simpatia de Lula para sucedê-la na presidência do PT, analisou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda.

Ontem, Edinho disse estar "muito indignado" com uma ala do PT. Segundo ele, este grupo utilizou a ida de Lula a uma reunião do partido como instrumento de disputa política interna. Esse encontro ocorreu no apartamento de Gleisi, que assume hoje o cargo de ministra das Relações Institucionais, em Brasília.