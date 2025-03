Moraes defende 'reação forte' a big techs: 'Vai ser difícil conter depois'

Rede social não cumpriu e, mesmo sujeita a multas, manteve perfis no ar até Moraes determinar a suspensão. Ao final, X e Starlink recuaram e cumpriram as ordens de Moraes, e os serviços da rede social foram retomados. Em seu alerta nesta noite aos alunos do curso da FGV, ele indicou que se não fossem adotadas novas providências em reação às big techs essas redes sociais poderiam driblar ordens como a dele do ano passado.

Big techs ganharam força com o governo Donald Trump. Musk obteve um cargo no governo dos EUA e dono da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou mudanças em regras de moderação e checagem de conteúdo o que foi visto como um alinhamento à gestão Trump.

Para Moraes, operadores do direito no Brasil podem utilizar a legislação que já existe e considerar que as grandes redes podem ser equiparadas a meios de comunicação. Para ministro, alcance das publicações e tipos de conteúdos compartilhados nestas plataformas permite se entender que elas devem ter responsabilidades como meios de comunicação mais tradicionais, como rádios e TVs.

[A redes social] é um meio de comunicação, basta uma simples interpretação. É um meio de comunicação porque leva vídeos e noticias às pessoas.