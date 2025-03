Deputados do PL liberam R$ 860 mil para filme de ex-assessor de Mário Frias

Os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Mário Frias (PL-SP) e Marcos Pollon (PL-MS) destinaram R$ 860.896 em dinheiro público para um documentário produzido por ex-membros da Secretaria Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Deputados repassaram recursos por meio de emenda parlamentar. Eduardo Bolsonaro destinou R$ 500 mil para a produção do documentário intitulado "Genocidas". Já Mário Frias alocou R$ 180 mil, e Marcos Pollon, R$ 100 mil. O valor foi pago nos dias 7 e 11 de fevereiro, segundo o Portal da Transparência. A verba é do Ministério da Cultura.

As emendas foram pagas à associação Passos da Liberdade. O CNPJ foi registrado em 2008, mas o canal do YouTube do grupo foi criado no ano passado e tem apenas um vídeo publicado: um documentário sobre a Operação Acolhida, com pouco mais de 30 visualizações. O domínio do site foi registrado em dezembro de 2024, cerca de duas semanas antes de as emendas serem empenhadas.