Bolsonaro lança marca de capacetes após atos sem o equipamento obrigatório

Contradição. O ex-presidente ficou conhecido por ignorar o equipamento de proteção por diversas vezes. Também andou de moto sem CNH válida.

A delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid revela a preocupação de Bolsonaro com as dívidas por multa. O ex-presidente fez uma campanha para arrecadar doações para quitar débitos por infrações de trânsito e outras condenações. Ele juntou R$ 17,1 milhões em Pix em 2023.

O presidente Jair Bolsonaro estava reclamando dos pagamentos de condenação judicial em litígio com a deputada federal Maria do Rosário e gastos com a mudanças e transporte do acervo que deveria arcar, além de multas de trânsito por não usar o capacete nas motociatas.

Trecho de delação do tenente-coronel Mauro Cid

Bolsonaro e Luciano Hang andam de moto sem capacete Imagem: Anderson Riedel/PR

Histórico de infrações

Bolsonaro não usou capacete enquanto era presidente nem na campanha pela reeleição. Ficou famosa uma foto do ex-presidente pilotando uma moto com Luciano Hang na garupa. Ambos passavam sobre uma ponte no rio Madeira, em Rondônia.