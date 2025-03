Deputado do PL liberou R$ 600 mil em emenda a ONG de secretário de gabinete

O deputado federal Dr. Jaziel (PL-CE) destinou R$ 600 mil em emendas para uma ONG presidida pelo seu secretário de gabinete na Câmara Federal.

O que aconteceu

Verba foi repassada para a Associação Filantrópica Evangélica. A entidade, com sede em Fortaleza, recebeu três pagamentos, nos valores de R$ 300 mil, R$ 200 mil e R$ 100 mil, entre os anos de 2021 e 2022, de acordo com dados do Portal da Transparência. A informação foi revelada pelo site Metrópoles e confirmada pelo UOL.

ONG é presidida por funcionário de gabinete de Jaziel na Câmara dos Deputados. Israel dos Santos Eloi é secretário parlamentar desde abril de 2019 e assina, como presidente da entidade, todos os documentos relativos à liberação das emendas.