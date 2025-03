Governo 'não vai se meter' sobre Eduardo Bolsonaro em comissão, diz líder

O líder do governo falou pouco depois de o líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (RJ), pregar um "acordão" contra a escolha. "[A escolha de Eduardo] é um problema institucional para o Brasil, não é qualquer coisa. É um problema para o Supremo [Tribunal Federal], um problema para a Câmara na sua generalidade", disse, ao sair da mesma reunião.

Para o petista, Eduardo usaria o cargo para "reforçar uma articulação de constrangimento ao Supremo e à Constituição do Brasil". "[Se escolhido,] ele vai representar o Parlamento brasileiro. A Comissão de Relações Exteriores vai representar o Parlamento brasileiro no mundo. Quero dizer a vocês que isso amplifica os passos [para constrangimento do Supremo internacionalmente]", argumentou.

Lindbergh saiu do Planalto e foi à residência oficial da Câmara para debater com o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB). O deputado poderia tentar interceder, dialogando com o PL, mas não tem prerrogativa para barrar a indicação do partido, por exemplo.

Para que haja este diálogo, no entanto, Lindbergh precisaria de apoio massivo do centrão. O petista disse que está reunindo apoios, mas não citou partidos nem lideranças de fora do cerco da esquerda que apoiariam a ideia.

"Mesmo que fique com o PL, há um trabalho conjunto para que fique com outro nome do partido", afirmou a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), líder do partido. "A figura de Eduardo Bolsonaro não ajuda a consensuar a Casa", disse.

Eduardo é próximo do presidente norte-americano, Donald Trump. O deputado estava nos Estados Unidos durante a eleição do republicano e tem dialogado diretamente com o governo de lá.