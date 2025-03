Conselho de medicina do RJ aciona o MPF contra intervenção do CFM

O Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) acionou o MPF contra o CFM (Conselho Federal de Medicina) alegando "motivações políticas" para as auditorias realizadas pelo conselho federal no regional.

O que aconteceu

O Cremerj abriu uma representação formal no MPF (Ministério Público Federal) contra o CFM. Para o conselho regional, o CFM comete "irregularidades e abusos" e interfere na autonomia do órgão. "É evidente que essas denúncias possuem motivação estritamente política e não se sustentam diante dos fatos e da transparência da administração do Cremerj", afirmou o conselho, em nota.

Ex-secretário de saúde de Bolsonaro estaria no centro da disputa. Raphael Câmara, secretário Nacional de Atenção Primária do Ministério da Saúde durante o governo Bolsonaro, é conselheiro do Cremerj e rompeu com a diretoria após não ter sido eleito diretor, em 25 de setembro de 2023. Segundo o Cremerj, após a derrota de Câmara, "começaram a surgir acusações e tentativas deliberadas de desestabilizar o conselho".