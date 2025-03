Ao lado de Bolsonaro, Tarcísio confirma presença em ato pró-anistia no Rio

Ex-presidente participou de evento para lançar marca de capacetes. Sediada no Distrito Federal, a Bravo Grafeno foi aberta em junho de 2024. Entre os sócios, além de Bolsonaro, está seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Fernando Nascimento Pessoa, o administrador Maichel Chisté e Pedro Leite (candidato a deputado distrital pelo Podemos que não foi eleito em 2018).

Tarcísio e Bolsonaro chegaram juntos no local e foram recepcionados com gritos de "mito". Flávio Bolsonaro e os deputados do Republicanos Jorge Wilson, Tomé Abduch e Celso Russomanno também estavam presentes.

Um dos sócios de Bolsonaro já foi citado em relatório da Polícia Federal. Em 2021, investigações apontaram Pessoa como o responsável por contas que divulgavam conteúdo de direita nas redes sociais — ligadas ao chamado "gabinete do ódio". À época, existia também a suspeita de envolvimento dele com esquema de rachadinha. Ele é assessor de Flávio no Senado.

Se agora é dono de marca, no passado o ex-presidente andou de moto sem capacete. Em meio à pandemia da covid-19, Bolsonaro percorreu um trecho de uma rodovia em Roraima sem o equipamento de proteção. A cena se repetiu outras vezes. Nem na campanha pela reeleição o então candidato mudou os hábitos. As motociatas, como ficaram conhecidos os eventos, viraram uma marca de Bolsonaro.

Bolsonaro mostra marca de capacete que lançou em evento em São Paulo Imagem: Saulo Pereira Guimarães/UOL

Bolsonaro vive momento político difícil

O ex-presidente foi denunciado pela PGR por tentativa de golpe de Estado. No último dia 18, Bolsonaro foi acusado de liderar uma organização criminosa para tentar se manter no poder após a vitória de Lula (PT) nas eleições de 2022. O caso agora está no Supremo Tribunal Federal.