Raquel Landim: Lula muda tom com Trump após episódio envolvendo Moraes

Raquel explicou que o episódio contra Moraes obrigou Lula a uma mudança de comportamento e estratégia.

Depois que aconteceu aquele episódio com o ministro Alexandre, com a influência de Bolsonaro e do filho Eduardo Bolsonaro, e que passou lá aquela lei que agora segue para o congresso para cassar o passaporte do Alexandre, a sensação que ficou para o Lula é que se viesse alguma medida contra o Alexandre, ou alguma medida concreta contra um produto brasileiro, eles iam reagir. Raquel Landim, colunista do UOL

Raquel se refere à votação de lei aprovada no início de fevereiro pela comissão do Congresso americano. O projeto foi batizado de "No Censors on our Shores Act" e protocolado em setembro do ano passado. A votação agora segue para o plenário. Se aprovada, a lei poderá suspender o visto do ministro Alexandre de Moraes e de sua família para entrar nos EUA. A articulação política está sendo construída entre bolsonaristas e deputados da base conservadora americana.

Esta foi a segunda tentativa de conservadores (sejam eles dos EUA ou do Brasil) para barrar a entrada de Moraes e da família no país: em janeiro, um grupo deles que foi à posse de Donald Trump disse que pediria ao presidente eleito ou a membros da sua equipe que suspendesse o visto do ministro, em resposta ao fato de o magistrado ter negado a Bolsonaro a possibilidade de viajar para acompanhar a cerimônia. Não se sabe, no entanto, se o pedido chegou a ser feito.

Professor: 'acordo entre Ucrânia e EUA revela fraqueza da Europa'

No UOL News, o professor da FGV Evandro Carvalho afirmou que o possível acordo de cessar-fogo anunciado após reunião entre Ucrânia e os Estados Unidos revela a fraqueza da Europa como intermediadora da guerra entre russos e ucranianos. A Rússia ainda não se manifestou oficialmente sobre o acordo.