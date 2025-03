PGR é favorável a devolver passaporte a 2 indiciados por tentativa de golpe

Desde janeiro de 2024, Saad e Arnaud estão com os passaportes apreendidos e não podem manter contato com os demais envolvidos no caso. O procurador-geral da República entendeu que os itens apreendidos já foram periciados e analisados e não interessam mais à investigação.

Saad foi apontado pela PF como um dos autores da minuta golpista. Ele teria elaborado o documento com Filipe Martins, ex-assessor da Presidência, e o padre José Eduardo de Oliveira, segundo o relatório final sobre a investigação.

Já Arnaud foi acusado de participar do "gabinete do ódio" e de repassar vídeos com ataques às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral brasileiro. Ele teria editado e enviado vídeos ao ex-ajudante de ordens da Presidência, tenente-coronel Mauro Cid.

Além de Saad e Arnaud, oito pessoas indiciadas pela PF não entraram na denúncia da PGR, incluindo o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Por outro lado, quatro nomes foram acrescentados por Gonet, como o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Fernando de Sousa Oliveira e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques.