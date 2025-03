Destino de Pacheco deve destravar reforma ministerial de Lula

Aliados dizem que, ao resolver a situação do ex-presidente do Senado, Lula deve destravar as pastas "menores". O plano do presidente é que o mineiro assuma algum ministério relevante do governo e seja seu candidato em Minas Gerais em 2026.

Pacheco tem trabalhando 'na retranca'. A pessoas próximas, o ex-presidente do Senado afirma que ainda precisa ouvir a proposta que pode vir de Lula, mas não descarta a possibilidade de deixar a vida pública após 2026, retomando a carreira de advogado. Lula, por sua vez, quer um palanque em Minas, onde o PT está enfraquecido, e vê o nome de Pacheco como ideal para uma "aliança ampla".

Lula confirmou a conversa em entrevista ao jornal Estado de Minas hoje. "O Rodrigo Pacheco tem tudo para ser o futuro governador do Estado: possui todas as qualidades necessárias para o cargo e contará com o meu apoio na disputa", repetiu.

A reforma, que visa governabilidade mais tranquila no Congresso, já se arrasta desde o final do ano passado. De olho em deixar o centrão e a base satisfeitos, em meio ao derretimento da imagem do governo, Lula tem demorado a fazer as mudanças. Três já foram e devem vir mais.

Peça que falta

Resolver essa questão do Pacheco "tiraria uma grande pedra do caminho", dizem aliados. Mesmo que ele recuse um ministério, ter essa resposta "destravaria" as outras articulações.