Sakamoto: Brasileiros que pregam 'America First' agem como poodles de Trump

Isso não é novidade. Jair Bolsonaro, durante seu governo, adorava dizer que falta patriotismo à sociedade civil brasileira. Usava a manjada teoria da conspiração de que a defesa dos direitos dos povos indígenas às suas terras abria caminho para a internacionalização da Amazônia. Mas é ele que dava provas que seu fetiche político-ideológico nos guiava para 'America First, Brazil later'.

Um exemplo eram os acordos favoráveis à economia norte-americana no etanol e no aço, com os quais Trump tentou ganhar votos com os produtores dos EUA em seu primeiro mandato.

Setores do bolsonarismo nacional apoiaram incondicionalmente Trump com a esperança de que ajudará Jair voltar ao poder, mesmo em detrimento de nosso comércio exterior. Isso soa como subserviência bem crua mesmo, como uma bela pintura da arte de lamber botas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Eleito com a promessa de acabar com a inflação nos EUA, Trump vê suas medidas não surtirem efeito e corre o risco de seu governo flertar com uma recessão e se igualar ao de seu antecessor Joe Biden, na visão de Sakamoto.

Não dá para dizer que o mercado está em baixa, mas pode estar entrando. Há muitos empresários nos EUA que não são contra medidas de cortes de gastos internos no governo ou mesmo mudanças em impostos. O problema é o caos; não há uma lógica, uma ordem. Pior do que uma política protecionista em relação às importações é uma política caótica, na qual as empresas não conseguem se planejar.