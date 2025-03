Valdemar pede ao STF permissão para contatar Bolsonaro e devolução de Rolex

A defesa do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pediu hoje ao STF o fim das medidas cautelares impostas a ele em meio às investigações da tentativa de golpe de Estado e a devolução de três relógios de luxo que foram apreendidos.

O que aconteceu

Valdemar foi indiciado, mas a PGR (Procuradoria-Geral da República) não o denunciou. A defesa disse que, sem acusação formal, o STF deve encerrar todas as medidas cautelares impostas ao ex-deputado desde fevereiro de 2024, como a proibição de contato com os demais investigados no caso, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Presidente do PL pede passaporte, dinheiro em espécie e pertences que foram apreendidos pela PF. Em operação de busca e apreensão na casa de Valdemar, os agentes apreenderam mais de R$ 53 mil em dinheiro vivo, dois iPhones e três relógios de luxo das marcas Rolex, Audemars Piguet e Bulgari.