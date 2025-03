Valdemar se encontra com Moraes no STF para pedir revogação de proibições

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reuniu hoje com o ministro Alexandre de Moraes para pedir que seja revogada sua proibição de falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Valdemar foi pessoalmente ao STF despachar seu pedido. Ele chegou por volta das 14h, acompanhado do advogado Marcelo Bessa. A conversa durou cerca de 20 minutos, mas Valdemar não quis falar com a imprensa ao final.

O pedido de Valdemar. A defesa enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) mais cedo um pedido para revogar todas as medidas cautelares que haviam sido impostas a ele, que está proibido de deixar o país. Seu advogado argumenta que Valdemar não foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e, por isso, as restrições não se justificariam mais. Moraes ainda não deu uma decisão.