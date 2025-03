Zambelli será julgada no STF por porte ilegal de arma em caso de 2022 em SP

Zambelli se tornou ré em agosto de 2023, após o STF formar maioria. Apenas os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram. O Ministério Público Federal abriu uma acusação contra a deputada logo após o episódio, em 2022.

Em imagens gravadas na época, Zambelli atravessa a rua e entra em um bar de São Paulo com uma pistola empunhada. A parlamentar alegou que quis se defender após ter sido agredida e empurrada pelo homem, o jornalista Luan Araújo. Vídeos do momento da confusão, no entanto, mostram que isso não aconteceu. A deputada, na verdade, caiu sozinha.

Na versão de Araújo, a confusão começou depois que ele encontrou a deputada em um bar e mandou-a "tomar no cu". Ele relata que as pessoas que acompanhavam Zambelli começaram a filmar a discussão, até que o homem disse "te amo, espanhola", uma referência a uma provocação do senador Omar Aziz (PSD-AM). Foi nesse momento que a parlamentar se desequilibrou, caiu e passou a correr atrás dele com a arma.

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) afirmam que o episódio custou votos que poderiam ter mudado o resultado da eleição. O ex-presidente perdeu para Lula por uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos.