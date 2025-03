Lula diz que colocou 'mulher bonita' para ter boa relação com o Congresso

Presidente disse que "não quer que alguém ache" que ele está distante dos presidentes da Câmara e do Senado. "Temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania do país, o bem-estar do brasileiro."

Lula também chamou o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), de "cabeçudão do Ceará". Ele fez o comentário enquanto falava da aprovação da reforma tributária. " Nós fizemos isso. Muito por conta do trabalho primordial do Guimarães, esse cabeçudão do Ceará."