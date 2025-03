Lula elogia Haddad em recado a mercado: 'Não quero ser Trump nem Milei'

O presidente Lula (PT) voltou a defender o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a política econômica do governo em evento hoje no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

Haddad é a principal vitrine do governo e possível candidato do governo em 2026. Lula reforçou sua confiança no ministro e negou brigas entre ele e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, durante o evento de lançamento do crédito consignado privado.

Lula disse que queria falar sobre "a felicidade" de ter Haddad como ministro. "Eu fico pensando se as pessoas tem noção do que o companheiro Haddad já nos patrocinou como ministro da Fazenda deste país em dois anos", disse.